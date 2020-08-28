P plaka ihalesinde kazananlar belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli genelinde kullanılmak üzere gerçekleştirdiği 250 adet yeni P plaka ihalesi sonuçlandı. Kapalı zarf usulüyle yapılan ve 563 katılım gerçekleştiği ihalede 36 dosya şartnamede belirlenen kriterlere uygun olmadığından iç zarfları açılmaksızın elenmişti. Kalan 527 dosyadan teklif miktarlarına göre sıralama yapıldı. İhalede yapılan itirazlar karara bağlanırken son 4 sıradaki aynı teklif sunan katılımcıların kurası yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan P plakası ihalesi ardından UKOME İnceleme Komisyonu tekrar toplandı. Komisyon ilk olarak yapılan itirazları tekrar inceleyerek karara bağladı. İtiraz dosyaları UKOME İnceleme Komisyonu tarafından detaylı incelendi. İncelemeler neticesinde katılımcıların itirazları uygun görülmeyerek P plaka hakkı el edemedi.

İHALE ŞARTNAMESİNİN 7. MADDESİNE GÖRE KURA ÇEKİLDİ

İtirazların değerlendirilmesinin ardından aynı teklifi veren son dört dosya için kura çekildi. İhalede 250 adet P plaka satışı söz konusu olduğundan, ihale şartnamesinin 7. maddesine göre son sırada aynı teklifi veren 4 adet dosya sahibi (Hatice Tekgül, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. , Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San. Tic.Ltd.Şti. ve Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti.) kuraya katıldı. 3 adet dosya P plakası hakkı kazanacağından, UKOME Komisyonu önünde 4 dosya sahibi arasında 3 hak sahipliğinin belirlenmesi için kura işlemi gerçekleştirildi. Önce ilk kuranın hangi dosya sahibi tarafından çekilmesi işleminin belirlenmesi için alfabetik sıraya göre ön kura çekimi yapıldı.

KURADA SON 3 P PLAKA KAZANANLARI BELİRLENDİ

Alfabetik sıraya göre ön kura çekimi yapıldı. 1. sırada, Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. olurken diğer sıralama Hatice Tekgül, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. , Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti. şeklinde oluştu. Yapılan kura çekimi sonucunda, 361.000,00-TL+KDV teklifiyle Hatice Tekgül 248, Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. 249, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. 250 sırada P Plaka hakkı kazandı. İşletme kurada boş çektiğinden Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti. 251. sırada kalarak P plaka hakkı kazanamadı.