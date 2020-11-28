Pandemi çocukları nasıl etkiliyor?

ONLİNE EĞİTİMLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen projede merak edilen sorulara cevaplar aranıyor. Bu kapsamda başlatılan ‘Gündeme Dair’ programına Uzman Doktor Selcen Esenyel konuk oldu. Esenyel, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemindeki belirsizlik ve bilinmezlik, normal rutinimizin değişmesi ve bunun yansıması olarak erişkinlerde ve çocuklardaki çeşitli duygusal tepkiler ve başa çıkma yöntemleri gibi sorulara cevap verdi.





ZORLU BİR SÜREÇ

Pandemi döneminde tüm dünya ve ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Esenyel; “Bu süreç herkesi eşit bir şekilde etkiledi. Bu yüzden bazı önlemlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Kaygı duymamak için anormal olmak gerekiyor. Bu dönemdeki kaygı ve endişe kronik durumun bir parçası. Bu dönemde kendinizi, çocuklarımızı fark etmek onlara yardımcı olmak çok önemli. Çocuklar aslında bu değişikliklere adapte olma konusunda erişkinlerden daha iyidirler. Herhangi bir stresli duruma adapte olma konusunda erişkinlerden daha kolay adapte olabilirler, fakat gösterdikleri bazı tepkileri gerçekten anlamamız, o anda fark etmemiz ve bulmamız aslında onların bu duruma devam etmelerini ya da başa çıkmalarını artırır” ifadesini kullandı.





ÇOCUKLAR FARKLI BİR DÖNEMDE

Çocukların evde arkadaşlarından uzak kendi programlarının farklılaştığı bir durum yaşadıklarını ifade eden Esenyel; “Çocuklar için en büyük farklılık sosyal mesafe ve maske. Çocuklarımız özgürce yaşadıkları sokaklarda sosyal mesafe ve maske kullanmak zorunda. Eskiden gittikleri yerlere çeşitli önlemlerle gitmek zorunda kaldıkları bir hayatın içindeler. Sürekli aileleri tarafından tembihleniyorlar. Bu tembihlenmeler sonucunda çocuklarda, acaba ben hastalanır mıyım? Aileme bir şey olur mu? Bunu yaparsam gerçekten bu virüsü kapar mıyım? gibi sorular sormaktalar. Bu sorulara net ve somut bir şekilde cevap vermek çok önemli” dedi.





KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GERİ DÖNÜŞ

Bu sürecin küçük çocuklarda geriye dönüş olabileceğinin altını çizen Uzman Dr. Esenyel; “Çocukların bu dönemdeki tepkileri fizyolojik ya da yaşadığı pandemi durumuyla ilgili olduğunu ailelerin bilmesi çok önemli. Çocuğunuz gerçekten daha önce davranmadığı gibi çok daha öfkeli, uykusuz, kardeşi ile oynamak yerine daha fazla çatışıyor, dediğiniz tepkiler aslında çocuğunuzun o dönemde yaşadıklarına verdiği tepkilerdir. Bu aralarda duygularını anlayabilmek çok önemli. 9-11 yaş arasındaki çocuklarda ise geriye dönmeler olabiliyor. Daha önce altını ıslatmazken, altını ıslatması, parmak emmesi, evde kardeşi var ise onun gibi yemek yedirilmesini istemesi veya daha fazla televizyonun bilgisayarın başında durmak istemesi ya da oyun oynama istekleri de azalabiliyor” ifadesini kullandı.





ERGENLERDE ANİ DUYGU DEĞİŞİKLİĞİ

Ergenlik sürecindeki çocukların pandemi nedeniyle ani duygu değişimi yaşayabileceğini belirten Esenyel; “Ergenlik çağındaki çocuklar ise bu süreçte daha tepkili. Salgın nedeniyle hiç istemedikleri bir ortamdalar. Evde kalmak, arkadaşlarıyla vakit geçirememek zorunda kalmaları onların kişiliklerinde değişikliğe neden oluyor. Bu süreçte ergenlik dönemindeki çocuklarda normalden daha tepkili, öfkeli, vurdumduymaz ve dikkatsiz. Aslında onlarında kaygıları var. Fakat bunu ailelerine nasıl anlatacaklarını bilemeyebilirler. Öfkelenmeleri karşı çıkmaları daha fazla olabilir. Bu da tabi kendisine verilen görevi yapmama, derse girmeme gibi pasif bir durumla kalmaya neden olabiliyor. Özellikle ergen yaştaki çocuklarla bu durumları konuşmak ya da duygularını paylaşmak çok önemli” açıklamasında bulundu.





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