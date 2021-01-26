Pandemi Günlerinde Tarih ve Kültür Belgeseli Çekmek

Hafta sonu, pandemi yasakları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Gazeteci ve belgeselci olarak bu günleri bizde belgesel çekerek değerlendiriyoruz.

Tavşancıl’dan Darıca’ya, Gebze’den Eskihisar’a belgesel çekip, araştırmalar yaptım.

Tavşancıl’da Kocaeli Milletvekili Sayın Cemil Yaman ile belgesel söyleşi yapıp, Darıca sahillerinde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Bey’le canlı yayın yaptık.

Bu günkü makalemde, Tavşancıl’dan Darıca’ya Belgesel Tadında Devri Alem diyerek yaptığımız belgesel söyleşileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

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Milletvekili Cemil Yaman’la Belgesel Tadında Tavşancıl’da Devri Alem

Kocaeli’nin Safranbolu’su Dilovası bölgesinin, tarih ve kültür değerleri ile ilgili Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile belgesel tadında Tavşancıl’da belgesel söyleşi yaptık. 12 yıl önce hazırladığımız Dilovası kitabımızı hediye ettik.

Milletvekili Cemil Yaman’ın Tavşancıl’da yaptığı açıklamalar, ulusal ve bölgesel basında geniş yer aldı.

Milletvekili Yaman’dan Tavşancıl Evleri Açıklaması

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Tarihi Tavşancıl Evleri’nin restorasyon çalışmalarını inceledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası ilçesinde tarihi Tavşancıl Evleri’nin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavşancıl'da 80'e yakın tescilli tarihi ev bulunduğunu, bunların restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Çalışmaların, Kültür Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Yaman, "İnşallah bu kültürel mirasları gün yüzüne çıkaracağız ve turizme kazandıracağız. Tavşancıl tarihi evlerini göreceksiniz bölgemize çok ciddi anlamda bir katma değer sağlayacak. Bunlar bizim dedelerimizden miras kaldı. Kültürel varlıkları mutlaka ama mutlaka günümüze kazandırmamız lazım ve buradaki tarihi evlerin tamamını yakın bir zamanda restore ederek milletimizin hizmetine açacağız." diye konuştu.

Gebze Gazetesi Tavşancıl’da Canlı Yayın Yaptı

Milletvekili Cemil Yaman Bey’le, Tavşancıl’da güzel bir kültür gezisi ve belgesel söyleşi yaptık.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak tavşancılda canlı yayın yaptık.

Tavşancıl’da yaptığımız canlı yayın linklerini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1905221586299106/?extid=0&d=n

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1905231346298130/?extid=0&d=n

Dilovası Belgeselimiz TGRT’de Yayınlanıyor

TGRT Belgesel TV’de www.devrialem.tv olarak 12 yıl önce çektiğimiz Dilovası Tarihi, Ballıkayalar, Çerkeşli ve Demirciler köyü tarihi ile ilgili çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.

Bu Belgeseli çekerken hayatta olan Dilovası’nın canlı şahitlerinden, rahmetli Hacı Yaşar Ağabey çok önemli bilgiler vererek, Basf Sümerbank Olmuksa Fabrikalarının olduğu yerlerde, üzüm bağlarının olduğunu açıklamıştı.

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem Belgesel TV programımız bir çok ulusal ve bölgesel TV kanalında yıllardan beri beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem Belgesel Programı, her sabah saat 7’de TGRT Belgesel TV’de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 3’te yayınlanıyor.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/4756981914342794/?vh=e&extid=0&d=n

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile belgesel söyleşi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile Darıca sahilinde www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayında belgesel söyleşi yaparak, bilgiler aldık.

Evde uzun süredir, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Başkan Bıyık ile karantina ve pandemi günlerinde yaşadıkları ile ilgili belgesel söyleşi yaptık.

Darıca sahilinde pazar günü gerçekleştirdiğimiz canlı yayının linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1905262459628352/?extid=0&d=n

TGRT’de Marka Kent Darıca Belgeselimiz Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde, Darıca bölgesi ile ilgili daha önce hazırladığımız Marka Kent Darıca belgeselimiz TGRT Belgesel TV’de yayınlanarak, büyük ilgi görmüştü.

Darıca Belgeseli ile ilgili sosyal medyada paylaştığınız yazı ve bilgi notunu sizlerle yeniden paylaşıyorum.

TGRT Belgesel TV’de Marka Kent Darıca Belgeselimiz Yayınlanıyor

An itibari ile (23 Ocak 2021) TGRT Belgesel TV’de www.devrialem.tv olarak 7 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı olarak Darıca’da çektiğimiz Marka Kent Darıca belgeselimiz yayınlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem Belgesel TV programımız, birçok ulusal ve bölgesel TV kanalında yıllardan beri yayınlanmakta ve beğeni ile izlenmekte.

15 yıldan beri Devri Alem Belgesel Programı, her sabah saat 7’de TGRT Belgesel TV’de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 3’te yayınlanıyor.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınını sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1065900873912342/?vh=e&extid=0&d=n