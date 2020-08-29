Pandemi Komisyonu önemli kararlar aldı

Virüs salgını ile daha etkin bir mücadele etmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uygulama birliğinin sağlanması için oluşturduğu “Pandemi İle Mücadele Komisyonu” ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs ile mücadele kapsamındaki ilk uyarılarıyla birlikte salgını karşı her alanda mücadele verdi. Salgına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüsün vatandaşların ve kendi bünyesindeki personeller üzerindeki etkisini en aza indirmek için Genel Sekreter Balamir Gündoğdu tarafından “Pandemi İle Mücadele Komisyonu” oluşturuldu. İlk toplantısını Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştiren Pandemi ile Mücadele Komisyonu, virüs salgınına karşı önemli kararlar aldı.

VİRÜS İLE ETKİN MÜCADELE ETMEK İÇİN KOMİSYON KURULDU

Covid-19 salgınının vatandaşların ve çalışanların üzerindeki etkisini en aza indirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı etkin bir mücadele ortaya koyulması, yayılımın önüne geçmek amacı ile Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararları uygulamak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluş ve iştiraklerinde uygulama birliğini sağlamak için Pandemi İle Mücadele Komisyonu oluşturdu. Komisyonun içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hasan Özer, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, ve İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Civelek yer alıyor.

KOMİSYON, 12 MADDELİK ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

İlk toplantısını 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştiren Pandemi İle Mücadele Komisyonu, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşağıdaki kararları aldı:

1. Sağlık Bakanlığının E-Nabız uygulaması üzerinden kronik rahatsızlığını belgeleyen çalışanlarımızın idari izinli sayılması, birimlerin idari izinli personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde sadece uzaktan çalıştırılması gerekmektedir.

2. Gebelik durumu bulunan personelden 24. hafta ile 32. hafta arasında olanlar idari izinli sayılacak, personelin hizmetine ihtiyaç duyması halinde sadece uzaktan çalıştırılacaktır. 32. haftadan itibaren hiçbir suretle gebe personel çalıştırılmayacaktır.

3. Açık alanda çalışan sosyal mesafe kuralını uygulama imkanı bulunan birimlerde ve kapalı alanda 4 m2 alana bir çalışan düşecek şekilde normal çalışmaya devam edilmesi, sosyal mesafe kuralına uygun olmayan yerlerde ise uzaktan veya dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi esastır. Uzaktan ve dönüşümlü çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayıyla, İSU Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla, İştiraklerde Genel Müdür onayıyla yapılacaktır.

4. Birim amirleri, ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak kaydıyla birimlerindeki personelle ilgili planlamayı yapmaya yetkilidir. Bu planlamanın en az haftalık yapılması esastır.

5. Hizmet binası girişlerinde vatandaşların ve çalışanların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş işlemleri yapılacaktır.

6. Kurum içerisinde çalışma alanlarında COVİD-19 temasını engellemek adına personelin zaruri haller dışında çalışma alanlarını terk etmemeleri, belediye personelinin hiçbir suretle maskesiz belediyeye ait alanlarda bulunmaması mesafe ve temizlik kurallarına uyulması esastır.

7. Vardiyalı çalışılan birimlerde, vardiyalar arası personel geçişlerinin yapılmaması esastır.

8. Toplu kullanıma açık olan çay ocakları dinlenme ve sigara odaları kapalı tutulacaktır.

KURALLAR HARFİYEN UYGULANACAK

Pandemi İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve iştiraklerinde sıkı bir şekilde uygulanacak. Komisyon tarafından alınan kararların uygulanması ile vatandaşların ve Büyükşehir Belediyesi personellerinin virüse karşı korunması amaçlanıyor.