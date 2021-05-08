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Pandemi Tedbirlerine Uyalım, Annelerimiz Gözü Yaşlı Kalmasın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaşadığımız bu pandemi günlerinde Anneler Günü’nün yüzleri gülümseten nadide bir çiçek gibi olduğunu söyledi. ‘’Bugün annelerimize en büyük hediye sağlıktır, sizlerin sağlıklı olmanızdır’’ diyen Başkan Büyükakın, annelerin gözü yaşlı kalmaması için pandemi sürecinde herkesi Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına uymaya davet etti.

Pandemi Tedbirlerine Uyalım, Annelerimiz Gözü Yaşlı Kalmasın

08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:48

Başkan Büyükakın, her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. ‘’Elbette bizim o koca yürekli insanlara olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bizim için yılın 365 günü Anneler Günüdür’’ diyen Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘’Dünyaya gözümüzü açtığımızda ilk onları gördük, ilk onlar ninni söyledi kulaklarımıza, ilk öğretmenimiz onlar oldu. Şefkati, merhameti, sevmeyi ve sevilmeyi onlardan öğrendik. Peygamber Efendimiz diyor ki; ‘Annene hizmet et, çünkü cennet annenin ayakları altındadır.’ Yani cennete açılan kapıdır anneler. Anneler mutluysa aile mutludur. Anneler mutluysa şehir mutlu, ülke mutludur. Anneler mutluysa insanlık mutludur.

Önceki yıllarda bugün geldiğinde, tatlı bir telaş içinde olurduk. Annemize ne hediye alacağımızı düşünür, onları mutlu etmenin yollarını arardık. Bugün ise pandemi salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. Bugün yan yana olamasak da, sarılamasak da, o mübarek ellerini öpemesek de; annelerinize onları ne kadar çok sevdiğinizi bir kez daha söyleyin. Özellikle bu günlerde annelerimizin hayır dualarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Ülkemizi etkisi altına alan salgında; evladını kaybeden anneler, annesini kaybeden evlatlar oldu. Hepsine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir de hastanelerde bizim için canla başla çalışan sağlık ordumuzun içinde evine gidemeyen, evlatlarına sarılamayan anneler var. Hepsine sonsuz minnettarız.

Başta annem ve eşim olmak üzere; tüm annelerimizle sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu günlerde buluşmayı diliyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, ellerinizden öpüyorum, dualarınızı bizden eksik etmeyin…’’


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