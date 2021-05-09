Pandemide Engellilerimizin Bizim İlgi Ve Şefkatimize Daha Çok İhtiyacı Var

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Evladınız, anneniz, babanız, kardeşiniz engelliyse; ne yaparsınız? Onlara daha sıkı sarılır, onları hiçbir zaman yalnız bırakmazsınız. Biz de Kocaeli Büyükşehir olarak, işte tam böyle yapıyoruz’’ dedi.

Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımları, tüm sosyal haklardan yeterince yararlanmaları ve onları topluma kazandırarak üreten insanlar haline gelmelerini sağlamanın, engellilerimize sahip çıkmanın yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğuna değinen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Bu salgın günlerinde engelli kardeşlerimizin bizim ilgi ve şefkatimize her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Biz de Büyükşehir olarak, hayatın her alanında şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz, hayatı onlar için kolaylaştırıyoruz. Pandemi günlerinde onları hizmetimizle yalnız bırakmıyoruz.

Herkesin eşit olduğu, tüm hak ve hürriyetlerden yararlandığı bir toplum engelsiz bir toplumdur. Unutmayalım asıl engel kafaların içindedir. Toplumda oluşabilecek önyargıları kaldırma görevi sadece engelli bireye değil, o toplumda yaşayan herkese düşmektedir.

Engelleri birlikte el ele vererek aşacağımıza olan inancımla Kocaelili tüm hemşerilerimizi Engelliler Haftası’nda bu konuda farkındalığın artırılması için duyarlı olmaya çağırıyorum.’’