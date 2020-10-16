PandemiSonrası İçin Psikodestek

Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde Kovid 19 virüs salgının baş gösterdiği Mart 2020 tarihinden bugüne kadar; 705 kişiye 1445 seansta pandemi sonrası yeni normal döneme adaptasyon desteğinin yanı sıra depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu psikoterapi ve diyetisyen hizmeti verildi

Gebze Belediyesi’nden ailelere pandemi sonrası yeni normal dönemde psikososyal destek hizmeti. Gebze Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Aile Danışma Merkezi’nde Gebzeli ailelere psikoterapi desteği sunuluyor. Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede gündeme gelen yeni normal döneme adaptasyon konusu başta olmak üzere, uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriliyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan belediye hizmet binası bünyesinde yer alan Aile Danışma Merkezi’nde talep eden vatandaşlara; pandemi dönenimde online, akabinde ki günlerde ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yüz yüze psikoterapi ve psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

ONLİNE VE YÜZYÜZE

Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde Kovid 19 virüs salgının baş gösterdiği Mart 2020 tarihinden bugüne kadar; 1445 seansta toplam 705 kişiye psikoterapi ve diyetisyen desteği verildi. Aile Danışmanlık Merkezi’nde başvuran kişi ve ailelere depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, panik atak, sosyal fobi gibi kişiyi rahatsız eden, işlevselliğini bozan alanlarda bireysel psikoterapi hizmeti de sunuluyor.