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Parklarda ücretsiz internet!

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapmasında çalışmalarına devam ediyor.

Parklarda ücretsiz internet!

20 Mart 2019 Çarşamba 15:19

Çayırova’daki parkları gezen ve vatandaşlarla sohbet edip projeleri anlatan Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde parkları daha estetik hale getireceklerini söyledi.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ

Parkları güvenlik kameralarıyla donatacaklarını ve vatandaşlara ücretsiz wi-fi hizmeti vereceklerini ifade eden Çiftçi, “Çocuklarımızın hem tarihi hem masal kahramanlarıyla donatılmış parklarda eğlenmesini sağlayacağız” dedi.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK

Çevre Dostu Belediyecilik bir belediye olacaklarını anlatan Bünyamin Çiftçi, “Yaşadığımız alanları daha temiz kullanmak zorundayız. Geri Dönüşüm, etrafın temizlenmesi noktasında daha hassas olacağız. Plastiklerin geri dönüşümüne destek vereceğiz” şeklinde konuştu. Çiftçi, Belediye olarak hedeflerinin sıfır atık olduğunu ve çocuklarımıza daha mutlu ve yaşanabilir bir Çayırova bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.


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