banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pasaport ve ehliyet süreleri uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Pasaport ve ehliyet süreleri uzatıldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:36

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Nisan 2018'e kadar yürütmeye devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 NİSAN 2018'E

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Nisan 2018'e kadar uzatıldı. Karar, İçişleri Bakanlığının 8 Aralık 2017 tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca alındı. Resmi Gazete'de, 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği belirtilmişti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KAISİAD’dan protokol turu KAISİAD’dan protokol turu
Diyanet 9 bin 500 personel alacak Diyanet 9 bin 500 personel alacak
Muzaffer Bıyık, Diriliş Kampı’nda Muzaffer Bıyık, Diriliş Kampı’nda
Darıca Zabıtasından Yılbaşı Denetimleri Darıca Zabıtasından Yılbaşı Denetimleri
Başkan Köşker'den yılbaşı ziyaretleri Başkan Köşker'den yılbaşı ziyaretleri
Karaosmanoğlu, Erbakan Vakfını ziyaret etti Karaosmanoğlu, Erbakan Vakfını ziyaret etti
Yukarı Çık

banner334

banner330

KAISİAD’dan protokol turu
Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi Gebze...

Haberi Oku