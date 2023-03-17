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Patibüs Defne'de Hayvanların Yaralarını Sarıyor

İzmit Belediyesi'nin gezici muayene aracı patibüs, hayvanların yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Patibüs Defne'de Hayvanların Yaralarını Sarıyor

17 Mart 2023 Cuma 14:45

                                              

 İzmit Belediyesi'nin gezici muayene aracı patibüs, hayvanların yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.   

  İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün gezici muayene aracı patibüs, afet bölgesinde depremden zarar gören hayvanların yaralarını sarmaya devam ediyor. Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün Hatay Defne'deki tedavi merkezinde çalışmalara destek olarak, hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarına başlayan ekipler, Hatay Defne’deki destek çalışmalarından sonra Samandağ’a gidecek.  
 





                                



İHA
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