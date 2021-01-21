Patlayan Sayaçlara Gece Gündüz Müdahale Ediliyor





Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşan soğuk hava ile birlikte, özellikle kırsal bölgelerde açıkta bulunan yüzlerce su sayacı, vana ve tesisat boruları patladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen sayaç ve vana arızalarına müdahale etmek için gece gündüz yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonucu Kocaeli, beyaza büründü. Gece sıcaklıkları da eksi 14 dereceleri gördü. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının kesintisiz sürmesi için İSU Genel Müdürlüğü tarafından abonelerine kısa mesaj, sosyal medya hesapları, internet sitesi ve basın açıklamaları ile dışarıda bulunan su sayaçlarının korunması için bilgilendirmeler yapıldı.

YOĞUN ÇALIŞMA

Kar yağışının dün geceye kadar sürdüğü Kandıra bölgesi başta olmak üzere kırsal mahallelerde önemli oranda sayaç ve vana ile tesisat boruları patladı. Bunun sonucunda on binlerce lira değerinde sayaç ve vana kullanılamaz hale geldi. Patlayan ve donan sayaç ve vanalarda suların boşa akmasından dolayı da önemli oranda su israfı meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kesintisiz hizmet için 24 saat görev yapan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, düşen sıcaklıklar nedeniyle patlayan sayaç ve vana arızalarına müdahale etmek için zor şartlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan karla kaplı yolları açarken bir yandan da arıza ve patlayan su sayacı ile vanalara müdahale ederek onarımlarını gerçekleştirdi.

ÖNLEMLER ALINMALI

Açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş vb.) ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Abonelerimizin, donan sayaçları için İSU Genel Müdürlüğünün 7/24 hizmet veren İSU Alo 185 İhbar merkezini arayarak veya 0530 419 6 185 no’lu İSU whatsApp iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.