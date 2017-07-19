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Pazar Denetimleri Devam Ediyor

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında halkın huzur ve güven ortamında alış veriş yapabilmeleri için düzenli olarak yaptıkları denetimler sonucu kural ve yasaklara uymayan pazarcı esnafına çeşitli yaptırımları devam ediyor.

Pazar Denetimleri Devam Ediyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:02

Geçtiğimiz günlerde yapılan denetimler sonucu Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Semt Pazarlarında halkımızın huzur ve güven ortamında alışveriş yapmalarını sağlamak için semt pazarlarında pazarcı esnafının ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü gıda maddelerinin sağlık kurallara uygunluğu satış yerlerindeki işgallerin ve yüksek seste satış yapılmasının önlenmesi doğrultusunda gerekli denetimler yapılarak kurallara uymayan pazarcı esnafı hakkında idari para cezası ve tezgâh kapatma cezaları uygulanmıştır.


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