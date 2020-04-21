Pazar yerlerine İlişkin Duyuru

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 22 Nisan saat 00:00 ile 26 Nisan saat 00:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçemizde kurulan Pazarların tarihlerinde de değişikliğe gidilmiştir. Buna göre;