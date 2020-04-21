banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pazar yerlerine İlişkin Duyuru

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 22 Nisan saat 00:00 ile 26 Nisan saat 00:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçemizde kurulan Pazarların tarihlerinde de değişikliğe gidilmiştir. Buna göre;

Pazar yerlerine İlişkin Duyuru

21 Nisan 2020 Salı 15:26

Cuma günü kurulan Mevlana Kapalı, Cumartesi günü kurulan Mimar Sinan ve Yenikent sem pazarları ile pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları 22 Nisan Çarşamba günü mevcut yerlerinde kurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Tatlıkuyu Kapalı Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

Beylikbağı semt pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

Mevlana Kapalı Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

Mimar Sinan Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

Yenikent Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

İstasyon Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde

Hürriyet Semt Pazarı Çarşamba günü mevut yerinde KURULACAKTIR.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den hijyen eğitimi Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den...
Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında
Şehir Tiyatroları personelinden sağlıkçilara destek Şehir Tiyatroları personelinden sağlıkçilara...
Kocaeli’nin güvenliği için toplandılar! Kocaeli’nin güvenliği için toplandılar!
Pazar yerlerine İlişkin Duyuru Pazar yerlerine İlişkin Duyuru
Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den...
Covid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Körfez Öğretmenevi’nde görevli tüm...

Haberi Oku