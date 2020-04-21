Pazar yerlerine İlişkin Duyuru

Cuma günü kurulan Mevlana Kapalı, Cumartesi günü kurulan Mimar Sinan ve Yenikent sem pazarları ile pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları 22 Nisan Çarşamba günü mevcut yerlerinde kurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Tatlıkuyu Kapalı Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
Beylikbağı semt pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
Mevlana Kapalı Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
Mimar Sinan Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
Yenikent Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
İstasyon Semt Pazarı Çarşamba günü mevcut yerinde
Hürriyet Semt Pazarı Çarşamba günü mevut yerinde KURULACAKTIR.