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Pazarcılar Odası Köşker’e geldi

Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ve yeni yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Pazarcılar Odası Köşker'e geldi

14 Mart 2018 Çarşamba 09:57

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Pazarcılar Odası yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Köşker, “Pazarcı esnafımızı her zaman önemsiyoruz. Onlar sokağın nabzını tutan esnaflarımız. Gebze Belediyesi olarak yaptığımız Modern Kapalı Pazar Yerleri ile pazarcı esnafımıza ve Gebzeli vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Kapalı pazarlarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Cuma pazarını da Mevlana Kapalı Pazar yerine taşıyacağız” dedi. Oda Başkanı Ziyaettin Erat pazarcı esnafına hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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