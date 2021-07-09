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PAZARLARDA ZABITA DENETİMLERİ

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

PAZARLARDA ZABITA DENETİMLERİ

09 Temmuz 2021 Cuma 11:24

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gıda mühendisleri ve zabıtalardan oluşan ekipler ilçede kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren kuruyemiş, turşu, yufka ve şarküteri ürünleri satışı yapan pazarcı esnaflarını denetledi. Denetimlerde açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol eden ekipler; semt pazarları kurallarına aykırı hareket ederek satış yaptığı tespit edilen pazarcı esnaflarına idari yaptırım uyguladı. Denetimlerin devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayet ve taleplerini 641 78 08 nolu telefondan bildirmeleri çağrısında bulundu.
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