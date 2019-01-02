Pazaryerinde Dükkanlar Kiraya Açılıyor!

Mülkiyeti Gebze Belediyesine ait Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Selim Cad. No: 28’ de Adem Yavuz Kapalı Sabit Pazar içinde bulunan 11 adet iş yeri (dükkanlar) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecek. İhale 09.01.2019 Çarşamba günü saat 15.00’de Gebze Belediyesi Encümen Odası’nda Belediye Encümenince yapılacak. Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 100,00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alınması zorunlu. İhaleye katılmak isteyenler gerekli belgeleri hazırlayarak 08.01.2019 Salı günü saat 12.00’ye kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene verilecektir.





Mevlana'da da Kiralık Dükkanlar İçin Duyuru Yapıldı

Mülkiyeti Gebze Belediyesine ait Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:111, 6108 ada 4 parsel de bulunan Mevlana Kapalı Sabit Pazarı yanında ki 8 adet iş yeri (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecek.

İhale 09.01.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Gebze Belediyesi Encümen Odası’nda Belediye Encümenince yapılacaktır. Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 150.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler gerekli belgeleri tamamlayıp kapalı zarf içinde ihale tarihinden bir gün (1) önce 08.01.2019 Salı günü saat 12.00’ye kadar elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim edilecek. Teklifler ihale günü yine kapalı zarf içinde elden encümene verilecektir.