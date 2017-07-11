Pembe Köşk Restore Edilecek

Kocaeli’nin gözde yapılarından olan Pembe Köşk, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ismini binasının renginden alan Pembe Köşk’ü yenilemek için kolları sıvadı. Tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projeler ile Pembe Köşk restore edilip orijinal haliyle Kocaeli’ye tekrar kazandırılacak.

İHALE YAPILDI









Bu kapsamda İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi’nde yer alan ve “Pembe Köşk” olarak adlandırılan tarihi yapının restorasyonu için ilk adım atıldı. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tescillediği yapının aslına uygun şekilde tekrar kente kazandırması için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi köşkün restorasyonunu yapacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye beş firma teklif verdi. En düşük teklif 737 bin TL ile Arc İnşaat’tan gelirken en yüksek teklifi 916 bin TL ile Vakur Yapı verdi.





KOCAELİ HALKINA SUNULACAK









Pembe Köşk restorasyon konusunda Kocaeli’nin prestij yapılarından biri haline gelen Sırrı Paşa Konağı’nın komşuluğunda yer alıyor. Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu tarihi yapı, bu konumuyla da restorasyon sonrası Kocaeli halkının kullanımına sunulacak.





BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Arşiv belgeleri araştırılıp, dönem analizlerinin yapılarak hazırlandığı projeler ile 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk’ün restoresi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore edilecek.

ORJİNAL HALİNİ ALACAK





Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Restorasyon uygulamasına başlanacak olan yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bu çalışmalarda mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki cihannüma katının değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannümanın, yapılacak restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılması sağlanacak.

Firmalar Teklifler

Arc İnşaat 737 bin TL

Barancan İnşaat 769 bin TL

Er-Kan İnşaat 835 bin TL

Yemenoğlu Yapı 869 bin TL

Vakur Yapı 916 bin TL