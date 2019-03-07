Perşembe günü verilmeye başlanacak!

Adnan Köşker’in açıklamasına göre Yapı Tahsis belgesi olan vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden tapularına kavuşacak, diğerleri ise parayla tapularını satın alabilecek. Bunun üzerine tapularını almaları konusunda hala kuşku duyan vatandaşlar Belediye’ye giderek, bilgi almak istediler. Diğer mahallelerden tapu sorunu yaşayan vatandaşlar ise gazetemize ulaşarak, kendilerine bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmamasından yakındılar.