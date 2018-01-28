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Perşembe Pazarı alanı şekilleniyor

Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki alanda çalışmaları süren pazar alanı kendini göstermeye başladı.

Perşembe Pazarı alanı şekilleniyor

28 Ocak 2018 Pazar 13:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Perşembe Pazarı’nın kurulacağı yeni yer için çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Kışla Parkı’nın karşısında yapımı hızla devam eden pazar alanı şekillenmeye başladı. Proje alanında daha önce temel betonu dökülen kısımda prekast olarak adlandırılan taşıyıcı sistemlerin montajı yapılıyor. Taşıyıcı sistem pazarcıların büyük araçlarını koyacakları yer olurken alt kısım tezgâhların yer alacağı bölüm olacak.

 

BÜYÜK KISMI KAPANDI


Çalışma kapsamında pazar alanın yarısından fazlası kapatılmış durumda. Pazar alanının kalan kısımlarında taşıyıcı sistem montajı öncesi zemin beton çalışmaları devam ediyor. 35 dönüm alanda kurulan pazar alanının zemin beton uygulama imalatları yapılıyor. Üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edilen pazar alanı alışveriş için cazip bir mekân olacak. 

 

PAZAR, MİLLİ İRADE MEYDANI’NDAN KALKACAK


Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan pazar artık Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak.

 

KALAN GÜNLER OTOPARK


Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.

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