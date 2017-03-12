Perşembe Pazarı'na akın etmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 8. Açılış Bayramı'nda 851 milyon TL'lik 223 yatırımın toplu açılışını yapmak için ilimize geliyor. Erdoğan için hazırlıklar dün erken saatlerde başladı. Programın yapılacağı Perşembe Pazarı alanı ve çevre Türk bayrakları ile süslendi. Dün 16.00'da vinçler de alana Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Türk bayraklarını astı.

10 KENTTEN TAKVİYE POLİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilimizdeki programı için Kocaeli haricinde 10 kentten de polis takviyesi olduğu öğrenildi. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, polis bariyerleri ile bazı alanlar kapatıldı. Program için Kocaeli'de her mahalleden araç kaldırılacak. Öte yandan çevre illerden de vatandaşların programa katılım gösterdiği görüldü.

ERKENDEN GELDİLER

Güvenlik önlemlerinn artırıldığı programda alana kadınlar ve erkekler ile basın mensupları farklı noktalardan alınacak. Vatandaşlar polis kontrolünden geçtikten sonra alana girdi. Kesici, delici eşyalar, parfüm, kalem, makyaj malzemesi, toplu anahtarlık gibi eşyalar içeriye alınmayacak. Alana girişler saat 14.00'ten sonra yapılacak.

HOLLANDA TEPKİSİ

Hava sıcaklığının 8 derece olması ve sağnak yağışın olması nedeniyle vatandaşlar alana öğleden sonra 13.00 gibi gelmeye başladı. Kocaeli'nin her mahallesinden katılım olduğu programa, çevre illerin dışında yurtdışından da katılım vardı. Almanya'dan gelen gurbetçilerin gündeminde ise Hollanda'nın Türk bakanlarını ülkeden sınırdışı etmesi vardı. Tepkilerini dile getiren gurbetçilerin çoğu bu durumun evet oyu oranını artıracağını ifade etti.



ÇALIŞMALAR ERKENDEN BAŞLADI



Alandaki bayrakları asan vinç operatörleri Mehmet Aslan, Cahit Ayan, Metin Türkyılmaz, Halit Furuncu, cumartesi günü 16.00'dan itibaren alana gelerek vinçlerle dev bayrakları astıklarını söyledi

DÜZCE'DEN GELDİLER



Kemalettin Tuğrul, Şeydanur ve Nidanur Tuğrul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programa Düzce'den geldiler. Erken saatlerde alana gelip bekleyeme başladıklarını söyleyen Tuğrul ailesi, 16 Nisan'da yapılacak referandum evet oyu kullanacak. Tahmini rakamları ise yüzde 55-60 evet.

Kaynak: Perşembe Pazarı'na akın etmeye başladılar

BÜYÜK KOCAELİ GAZETESİ