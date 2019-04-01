Personel Spor Şenliği’yle Kaynaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliğinin bu yıl 15.’sini düzenliyor. Geleneksel hale gelen ve Büyükşehir ailesinin beraberliğine güç katan organizasyon 22 Mart Cuma günü kura çekimiyle başladı. Spor Şenliği 19 Nisan’a kadar devam edecek.

8 BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birimlerarası Spor Şenliği; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, dart, bocce ve bowling branşlarında gerçekleştirilecek. Futbol müsabakaları Doğu Kışla açık halı sahasında, voleybol müsabakaları Vezirçiftliği Spor Salonu’nda, bowling müsabakaları N-CİTY bowling salonunda, basketbol müsabakaları Atatürk Spor Salonu’nda, Dart Kocaeli Stadyumu’nda, Bocce Hasan Gemici Spor Salonu’nda masa tenisi ve satranç müsabakaları ise SEKASEM’de yapılacak.

SPOR ŞENLİĞİNE 180 TAKIM KATILDI

Spor Şenliği’ne Basketbolda 16, Dartta 19, Bowlingte 70, Futbolda 36, Masa Tenisinde 19, Satrançta 24, Boccede 15 ve Voleybolda 9 takım olmak üzere toplam 180 takım ve bin 138 Büyükşehir Belediyesi çalışanı katılacak. Ayrıca turnuva boyunca skor takibi ve tüm ayrıntılar http://sporsenlikleri.kocaeli.bel.tr/ adresinde olacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

Spor Ligi’nin fikstür çekimi ise geçtiğimiz cuma günü yapıldı. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile takım sorumluları katıldı. Kura çekiminin ardından, takım sorumlularına müsabakaların kuralları anlatıldı.

BAŞLAMA VURUŞU BİLGİ’DEN

36 takımın mücadele ettiği futbol müsabakaları heyecanlı anlara sahne olurken, maçların başlama vuruşunu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi yaptı. Birbirlerine diş geçirmeye çalışan güçlü takımlar turnuvanın sonunda kupanın sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.