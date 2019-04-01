banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Personel Spor Şenliği’yle Kaynaşacak

Büyükşehir Belediyesi personelini kaynaştırmak amacıyla organize edilen birimlerarası spor şenliğinin bu yıl 15.’si düzenleniyor.

Personel Spor Şenliği'yle Kaynaşacak

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği birimler arası spor şenliğinin bu yıl 15.’sini düzenliyor. Geleneksel hale gelen ve Büyükşehir ailesinin beraberliğine güç katan organizasyon 22 Mart Cuma günü kura çekimiyle başladı. Spor Şenliği 19 Nisan’a kadar devam edecek.

8 BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birimlerarası Spor Şenliği; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, dart, bocce ve bowling branşlarında gerçekleştirilecek. Futbol müsabakaları Doğu Kışla açık halı sahasında, voleybol müsabakaları Vezirçiftliği Spor Salonu’nda, bowling müsabakaları N-CİTY bowling salonunda,  basketbol müsabakaları Atatürk Spor Salonu’nda, Dart Kocaeli Stadyumu’nda, Bocce Hasan Gemici Spor Salonu’nda masa tenisi ve satranç müsabakaları ise SEKASEM’de yapılacak.

SPOR ŞENLİĞİNE 180 TAKIM KATILDI

Spor Şenliği’ne Basketbolda 16, Dartta 19, Bowlingte 70, Futbolda 36, Masa Tenisinde 19, Satrançta 24, Boccede 15 ve Voleybolda 9 takım olmak üzere toplam 180 takım ve bin 138 Büyükşehir Belediyesi çalışanı katılacak. Ayrıca turnuva boyunca skor takibi ve tüm ayrıntılar http://sporsenlikleri.kocaeli.bel.tr/ adresinde olacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

Spor Ligi’nin fikstür çekimi ise geçtiğimiz cuma günü yapıldı. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile takım sorumluları katıldı. Kura çekiminin ardından, takım sorumlularına müsabakaların kuralları anlatıldı.

BAŞLAMA VURUŞU BİLGİ’DEN

36 takımın mücadele ettiği futbol müsabakaları heyecanlı anlara sahne olurken, maçların başlama vuruşunu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi yaptı. Birbirlerine diş geçirmeye çalışan güçlü takımlar turnuvanın sonunda kupanın sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor
"Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız"
Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler
“Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı“ “Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci...
Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz
Kartepe'de Yeni Başkan Kocaman Kartepe'de Yeni Başkan Kocaman
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Beklenenin üstünde ziyaretçi sayısına ulaşan Gebze K@bin’i Şubat ayından bu yana 21 binvatandaş ziyaret...

Haberi Oku