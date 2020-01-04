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Personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki

Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarına bağlı sendikaların temsilcileri, İzmit Belediyesinde 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki gösterdi.

Personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:54

 Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, belediye hizmet binası önünde toplanan gruba hitaben yaptığı konuşmada, yerel seçimlerden sonra el değiştiren belediyelerdeki memur, sözleşmeli personel ve işçiye zulüm, emekçi kıyımı, emeği hiçe sayan zalim tavırların ocakları söndürdüğünü, her geçen gün mağdur sayısının artarak devam ettiğini söyledi. 

"Yıllarca hizmet etmiş insanlar, 'Martın sonu bahar' diyenler tarafından zemheride kapı dışarı ediliyor." diyen Uslu, sendikal baskı, yıldırma, sürgün ve işten atmanın artık belediyelerde sıradanlaştığını belirtti.

Uslu, "Yetkililerin sessizliği ve ilgisizliği emekçilerin acısını daha da katmerleştiriyor. Milletimiz elbette bu zalimlerden vakti geldiğinde hesap soracaktır ancak bugün için adaletin acilen tecelli etmesi adına burada toplanmış bulunuyoruz." dedi.

31 Mart seçimlerinden hemen sonra İzmit'te kamuoyunun gözü önünde haksız ve asılsız gerekçelerle yavaş yavaş personel kıyımı başladığını anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"İzmit Belediyesi yönetimi seçimden hemen sonra ilk iş olarak sendika kanununu hiçe sayarak 165 Bem-Bir-Sen üyesine baskı yaparak, 123'ünü istifa ettirip, belediye başkanının arka bahçesi mi, ön bahçesi mi, kimin kimi yönettiği belli olmayan sendikamsı örgüte üyeliğe zorladı. İnsanlar, ekmeği ve geleceği arasına sıkıştırılarak, rızaları gözetilmeksizin dayatmalarla sendikaları değiştirildi. İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir. Adalet yerini mutlaka bulacak."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. 

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