“Peygamberimiz ve Aile” konferansına büyük ilgi

Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Müftülüğü‘nün birlikte düzenlediği “ Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans büyük ilgi gördü.

Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi ile Çayırova İlçe Müftülüğü ’nün ortaklaşa düzenlediği “ Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’un konuşmacı olarak katıldığı program, Deva Ulu Camii Müezzini Muhammet Ali Akgün'ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün açılış konuşmasının ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Kocaeli İl Müftü Vekili Ziya Ersin selamlama konuşması yaparak, Mevlid-i Nebi Haftası’nın anlam ve önemine vurgu yaptılar. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Peygamber Efendimiz’in (s.av) hayatını kendi hayatımıza ve ailemize uyarlamamız, her yönü ile örnek almamız gerektiğini, huzurumuzun ve geleceğimizin ancak bu şekilde kurtuluşunun mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

Program, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Çayırova İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’a çiçek takdimi ve ardından “Hz. Peygamberimiz ve Aile” isimli kitabın dağıtımı ile son buldu.















AA