“Peygamberimiz ve Aile” konferansına büyük ilgi

Program, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Çayırova İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’a çiçek takdimi ve ardından “Hz. Peygamberimiz ve Aile” isimli kitabın dağıtımı ile son buldu.
AA
Mevlid-i Nebi haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Müftülüğü‘nün birlikte düzenlediği “ Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans büyük ilgi gördü.
Program, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Çayırova İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt’a çiçek takdimi ve ardından “Hz. Peygamberimiz ve Aile” isimli kitabın dağıtımı ile son buldu.