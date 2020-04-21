banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pirelli'den Türkiyenin Korona Mücadelesine destek

Pirelli Türkiye'den koronavirüsle mücadeleye lastik bağışıyla destek

Pirelli'den Türkiyenin Korona Mücadelesine destek

21 Nisan 2020 Salı 00:07

Pirelli Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sundu.

Lastik üreticisi firmadan yapılan yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık müdürlükleri ile irtibata geçilerek devlet hastaneleri bünyesindeki ambulansların lastik ihtiyacının karşılanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Pirelli Türkiye olarak, bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.






AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey
Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerini Unutmadı Başkan Büyükgöz Şehit Ailelerini Unutmadı
Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına 23 Nisan Sürprizi Sağlık Çalışanlarının Çocuklarına 23 Nisan...
Başkan’dan Sevindiren Ziyaret; Başkan’dan Sevindiren Ziyaret;
Darıca Belediyesi’nden vatandaşlara moral konseri Darıca Belediyesi’nden vatandaşlara moral konseri
İsmail kahraman yazdı İsmail kahraman yazdı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey
Yerli Solunum Cihazı Hakkında Herşey

Haberi Oku