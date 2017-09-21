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Piri Reis Mahallesi Semt Sahasına Kavuştu

Şehrin dört bir yanına yapılan semt sahalarına bir yenisini ekleyen Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahalle’sinde yapımını tamamladığı semt sahasını halkın hizmetine sundu.

Piri Reis Mahallesi Semt Sahasına Kavuştu

21 Eylül 2017 Perşembe 16:18

Piri Reis Mahallesi’nde 5469 M² alanda inşa edilen ve 4212 m² yeşil alanı bulunan Piri Reis Semt Sahası, modern oyun grubu ve spor aletleri ile mahalleye adeta soluk aldırdı.

 HER YAŞTAN HERKESE HİTAP EDİYOR

Darıca Belediyesi tarafından özellikle son iki yılda değişik mahallelerde yapılan ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan semt sahaları her yaştan vatandaşa hitap etmesi dolayısıyla önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İçerisinde basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra değişik spor aletleri barındırarak gençlerin ve büyüklerin vakit geçirebileceği semt sahalarında ayrıca çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları da düşünülmüş durumda. Böylelikle aileler çocuklarıyla birlikte hem zaman geçirip hem de vakitlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatını yakalıyor.

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Piri Reis Semt Sahası’nın yanı sıra ilçenin değişik mahallelerinde bundan sonra da çok amaçlı semt sahalarının yapımına ağırlık verilecek.

 

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