Pişmaniyeciler Meydanına Atatürk Çiçekli Fotoğraf Alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için yaptığı Meydana Atatürk’ü anma programları kapsamında 182 adet Atatürk çiçeği yerleştirdi.

182 ATATÜRK ÇİÇEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk’ü anma günü kapsamında Pişmaniyeciler meydanında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan meydana Atatürk’ün 82. Ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk’ü anma fotoğraf alanı oluşturuldu. Fotoğraf alanının 182. çiçeciğini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın koydu.

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Çelenk töreninin ardından Pişmaniyeciler meydanına giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’da eşlik etti. Fotoğraf alanında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükakın; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün yapımını tamamladığımız pişmaniyeciler meydanına 182 Atatürk çiçeğinin yer aldığı fotoğraf alanı oluşturduk. Şüphesiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi kurarak tam bağımsızlık yolunda çok önemli çığırlar açtı. Bugünde ülkemiz güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Gerçek bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıktır. Bizde ülkemizin tam bağımsızlığı için istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

3 GÜN BOYUNCA AÇIK

Pişmaniyeciler meydanına 10 Kasım Atatürk’ü anma günü kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kurulan fotoğraf alanı 3 gün boyunca meydanda olacak. Vatandaşlar 3 gün boyunca alana giderek oluşturulan alanda fotoğraf çekebilecek.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ NEDİR?

Atatürk Çiçeğinin ana vatanının Orta Amerika ile Meksika olduğu bilinmektedir. Ponsetya ismi ile anılan çiçek ülkemizde yetişen bir tür değil. Atatürk bu çiçeği ülkemize getirterek yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlatmıştır. Bu nedenle de o dönem ponsetya bitkisinin ülkemizde yetişebilmesi adına çalışmalar yapan bitki bilimciler bu çiçeğe Atatürk çiçeği ismini vermişlerdir.



































