banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pişmaniyeciler Meydanı’nda çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde başlatılan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı projesinde çalışmalara başlandı

Pişmaniyeciler Meydanı'nda çalışmalar başladı

01 Temmuz 2020 Çarşamba 21:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen eski balıkçıların bulunduğu alanda yapımına başlanan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı 2 bin 950 metrekare alanı kapsıyor.

 

MODERN MEYDAN

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların ve esnafların hayatına dokunan hizmetlerine bir yenisini ekliyor.  Bu kapsamda “Balıkçılar Mevki Meydan Düzenlemesi ve Pişmaniyeciler Satış Noktaları” projesi ile İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılıyor.  Proje ile hem Pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.

 

ESKİ YAPILARIN TEMELLERİ KALDIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit yeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak inşaat çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için meydanın etrafını saç bariyerler ile kapattı. Ekipler şuanda meydanda bulunan eski yapıların temellerini ve saha betonlarını kaldırıyor.

 

MEYDAN 2 BİN 950 METREKARE OLAN ÜZERİNE KURULACAK 

İzmit ilçesini yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Pişmaniyeciler Meydanı’nda 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan koruyacak Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını yırtıcılardan...
Darıca'da bir sokak karantinaya alındı Darıca'da bir sokak karantinaya alındı
Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi
Dilovasında tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü Dilovasında tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt Emek Mahallesi’ne 10 bin ton asfalt
Hizmet İş’ten Başkan’a Teşekkür Ziyareti Hizmet İş’ten Başkan’a Teşekkür Ziyareti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Denizdeki hayalet ağlar, tarım alanlarını...
Kocaeli'de lise öğrencisi İrem Demirel, projesiyle tarım alanlarındaki mahsullerle çiftlik hayvanlarını...

Haberi Oku