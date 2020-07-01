Pişmaniyeciler Meydanı’nda çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen eski balıkçıların bulunduğu alanda yapımına başlanan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı 2 bin 950 metrekare alanı kapsıyor.

MODERN MEYDAN

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların ve esnafların hayatına dokunan hizmetlerine bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda “Balıkçılar Mevki Meydan Düzenlemesi ve Pişmaniyeciler Satış Noktaları” projesi ile İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırılıyor. Proje ile hem Pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.

ESKİ YAPILARIN TEMELLERİ KALDIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit yeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak inşaat çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için meydanın etrafını saç bariyerler ile kapattı. Ekipler şuanda meydanda bulunan eski yapıların temellerini ve saha betonlarını kaldırıyor.

MEYDAN 2 BİN 950 METREKARE OLAN ÜZERİNE KURULACAK

İzmit ilçesini yeni bir meydan kazandıracak projede meydan büyüklüğü toplamda 2 bin 950 metrekare olacak. Pişmaniyeciler Meydanı’nda 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.







