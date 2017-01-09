PKK'ya bir haftada 253 operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-9 Ocak'ta, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara ve hava unsurlarınca 253 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 3 terör örgütü üyesi ölü, 4'ü sağ ele geçirilirken 2 örgüt üyesi ise teslim oldu.



"PKK/KCK'ya yardım ve yataklık"tan 36 tutuklama

"PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiası ile gözaltına alınan 344 kişiden 36'sı tutuklandı.



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu şüphesiyle bir haftalık süre içinde 129 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında gözaltında alınan 627 kişiden 406'sı tutuklandı.



48 barınak imha edildi

Teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak, barınak, mağara ile tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



Operasyonlarda 16 kilogram TNT, 5 kilogram C-4 plastik patlayıcı olmak üzere toplam 183 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 33 el bombası, 50'si ağır ve uzun namlulu (1 uçaksavar, 2 biksi, 37 kalaşnikof, bir M16, 8 roketatar, bir havan) olmak üzere 70 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



Terörün finansmanının önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında ise piyasa değeri 11 milyon 55 bin 530 lira olan 2 ton 412 kilogram esrar, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon, üç kilogram kokain, 47 bin 258 adet uyuşturucu hap, bir kilogram metamfetamin, bin 116 kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca, piyasa değeri 13 milyon 318 bin 961 lira olan 12 bin 390 kaçak sigara, 1 milyon 895 bin 189 litre akaryakıt ele geçirildi ve bu kapsamda bin 106 kişi gözaltına alındı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 191'i denizlerde olmak üzere bin 628 göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 34 organizatör gözaltına alındı. Bu kişilerden 25'i tutuklandı.



ANKARA (AA)