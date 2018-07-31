Plaj Futbolu Ligi’nde Bol Gollü Açılış

Büyükşehir Belediyesi’nin TFF ile ortaklaşa düzenlediği Plaj Futbolu Ligi’nde açılış gecesinde oynanan 3 maçta toplam 22 gol atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli etabı, açılış maçları oynandı. Kandıra Cebeci Plajı’nda oynanan ligin ilk müsabakaları bol gollü oldu. Oynanan üç maçta toplamda 22 gol atıldı.



açılış maçları oynandı. Kandıra Cebeci Plajı’nda oynanan ligin ilk müsabakaları bol gollü oldu. Oynanan üç maçta toplamda 22 gol atıldı.

KANDIRA ORMAN ÇOK FARKLI

Cebeci’de düzenlenen Plaj Futbolu Ligi’nin açılış maçında A grubunda yer alan Akademi Lise ile Kandıra Orman takımları karşılaştı. Geçen yıl düzenlenen plaj futbolu liginin en centilmen takımı seçilen Akademi Lise, Kandıra Orman karşısında farklı mağlup oldu. Kandıra Orman açılış maçında Akademi Lise’yi 6-0’lık skorla yendi.

YUVACIKSPOR İYİ BAŞLADI

Günün ikinci mücadelesinde ise B grubunda yer alan Yeşilovaspor ile Yuvacıkspor takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleden Yuvacıkspor 4-2 galibiyetle ayrılarak, plaj futbolu ligine iyi bir başlangıç yapmış oldu.