Planlama olmadan tapu yok!

Gebze Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerinin tapu sorunu damgasını vurdu. Toplantı öncesi Mahalle sakinlerinin Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylem, Meclise taşındı. Tapularla ilgili Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker açıklamalar yaptı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Yavuz Selim ve Hürriyet’te bazı kişiler yanlış bilgi aktarıyor. Biz bu konuda çalışma yapıyoruz. Bakanlık da, Başbakanlık bilgisi dahilinde çalışma yapıyor. Son aşamalara gelindi. Bizden tapuların verilmesi için imar uygulamalarının yapılmasını istiyorlar. Bir an evvel 1/1000’lik yapılması için çalışıyoruz. Diğer yerlerde nasıl yapılmış bunları inceliyoruz.

PLANLAR YAPILMADAN TAPU VEREMEYİZ

Gündeme almamızın sebebi, Bakanlık neticesinde uygulamalarla ilgili konu iletildiğinde zaman kazanmak için. Vatandaş 35 yıldır bekliyor. Biz de bir an evvel çözülsün istiyoruz, bu sorun bitsin. Vatandaşımıza aldığımız kararı anlatacağız, gidip konuşacağız.”dedi. İmar uygulaması olmadan vatandaşlara tapusunu vermelerinin mümkün olmadığını ve vatandaşın yanlış bilgilendirildiğini dile getiren Köşker, “Tapulu müstakil yerler var, daha önce planlanan, 2B durumu var, hazine durumu var. Planlı bir bölgede var. Hepsinin durumu ne olacak son aşamaya geldik.

HİSSELİ TAPU VERDİK

Mevcut haliyle Vatandaşın Yüzde 52’si tapu alamıyor. Bizi tereddüde düşüren bu. Son aşamaya gelmeden, Ankara’dan karar alınmadığı sürece biz karar alamayız. Ankara’dan gelen cevaba göre hareket edeceğiz. Biz rezerv planını erteledik, Ankara’dan gelen karar göre yine erteleyeceğiz. Bu konuda Başbakanımızın bilgisi olmasıyla süreç hareketlendi. Ankara’dan kesin sonuç çıktığı zaman vatandaşımızla paylaşacağız.”dedi. CHP’li Meclis üyelerinin 2014 seçimleri öncesi vatandaşlara tapu verileceği yönünde ki açıklamalarına cevap veren Köşker, “Hisseli tapu vereceğiz dedik, istemediler, müstakil olsun dediler. Ama bu olmaz.

HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ

1/1000’lik uygulama yapmadan tapu verilemez. Hisseli verildiği zaman Kentsel Dönüşümü vatandaş kendisi de yapabilir. Belediye yapacak diye bir şey yok. Ada bazında anlaşırlar kendi aralarında, verirler müteahhide. Biz yanlış yapmamak için her yere heyet gönderiyoruz, dersimize çalışıyoruz, vatandaşla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Hata yapmayalım diye irdeliyoruz. Rezerv alanında yapılacak dönüşümleri biz kendimiz yapacağız. Halk bugün niçin sokakta? Önümüzdeki haftalarda aynı ofiste vatandaşa onar kişi anlatacağız.” diye konuştu.

