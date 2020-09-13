“Polatlı'da kıyameti yaşadık“

1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI
Eskişehir Ankara Yolu üzeri Polatlı yakınlarında Oğlakçı mevkinde yakalandığımız kum fırtınası bize küçük kıyameti yaşattı. Yaşadığım bu olay bana bir kez daha 1999 depremini hatırlattı.Kendini çok güçlü kuvvetli gören insan olarak ne kadar aciz olduğumuzu anladım. İsanoğlu olarak keşke bu tür felaketlerden ders ve ibret alabilsek.
AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLÜDÜ
Güçlükle kendimizi yol üzerindeki bir tesise attık. Saniye saniye yaşadığımız felaketi Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayında paylaştık. Toz bulutu görüş mesafesini azalttı. Ağaçlar köklerinden söküldü, yağmur şimşek ve gök gürültüsü karşısında ne yapacağımızı bilemeden fırtınanın geçmesini bekledik. Allah bu tür bela ve felaketlerden insanlığı korusun.
BİLİM ADAMLARININ ÖNGÖRÜLERİ KORKUTUCU
Her şey Allah'ın cc takdiri ancak insanlar olarak doğaya ve çevreye verdiğimiz zararın faturasını ödüyoruz. Sera gazı ve dünyanın betonlaşması, cam giydirme binalar, su kaynaklarını kurutulması, yeşilin yok edilmesi yüzünden iklimler değişti. Bilim adamlarının geleceğe yönelik tahminleri korkutucu."
Felakete Basın Geniş Yer Verdi