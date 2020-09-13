“Polatlı'da kıyameti yaşadık“

Gebze'den Ankara Polatlı'ya giden ekibimiz kum fırtınasının ortasında kaldı. Tarihi bir ana daha şahitlik yapan İsmail Kahraman, yaşadıklarını şöyle anlattı; "

Her şey bir anda oldu bir anda bir toz bulutu dalgalar halin de bize yaklaştı sonrası korkunç uğultulu sesler rüzgarla gelen toz ve kum fırtınasının ortasında kaldık. Karanlık çöktü, göz gözü görmez oldu. Etrafı aydınlatan hayat kaynağımız Güneş bir anda kaybolup gitti; kendimizi karanlık bir gece de bulduk. Deyim yerindeyse kıyameti yaşadık.

12 Eylül 2020 salı günü Gebeze'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 99.yıl dönümü ve şehitleri anma etkinliklerine katılmak ve belgesel çekmek üzere Ankara Polatlı’ya gidiyoruz.



1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI



Eskişehir Ankara Yolu üzeri Polatlı yakınlarında Oğlakçı mevkinde yakalandığımız kum fırtınası bize küçük kıyameti yaşattı. Yaşadığım bu olay bana bir kez daha 1999 depremini hatırlattı.

Kendini çok güçlü kuvvetli gören insan olarak ne kadar aciz olduğumuzu anladım. İsanoğlu olarak keşke bu tür felaketlerden ders ve ibret alabilsek.