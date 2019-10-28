Polin’den sıradışı proje!

2020 YILINDA HİZMETE AÇILACAK
Polin Waterparks’ın üretimini ve kurulumunu yaptığı Splash World Theme Park, yerel ve Uluslararası turistlerin de uğrak yeri olacak. Projede su sporları tesisi, çok çeşitli heyecan verici sürüşler, slaytlar ve çocuklara uygun sıçrama havuzları inşa edildi. 2020'de açılması planlanan 46.452 m2’lik tesiste, birbirleriyle bağlantı kuran ve 50'den fazla su atraksiyonuyla iç içe geçmiş iki tembel nehir seviyesi bulunuyor.
YERLİ ÜRETİM 11 SU KAYDIRAĞI YER ALIYOR
Polin’in, Splash World Theme Park projesinde yerli üretim 11 su kaydırağı yer alırken, kaydıraklar nefes kesen hızlar, keskin ve ani eğriler sunmakta. Tüm slaytların toplam uzunluğu, sadece saatte 3 km'de akan ve adrenalin eklenmesi için bir dalga topu ve sel nehri içeren 2.000 metrekarelik eğlence nehri oluşturuldu. Splash World projesi Polin Waterparks’ın bu tür bir Rezidans içerisinde yapmış olduğu ilk proje oldu.