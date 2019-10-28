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Polin’den sıradışı proje!

Dilovası GEBKİM’de üretim yapan eğlence parkları sektörünün Dünyaca ünlü üreticisi Polin Waterparks, sıra dışı bir projeye daha imza attı.

Polin'den sıradışı proje!

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:21

 Dünyanın 105 ülkesinde su parkları yapan başarılı firma, Hatten Group tarafından Malezya'daki Pulau Melaka sahilinde inşa edilen 198 milyon dolarlık otel, eğlence parkı ve AVM’nin yer aldığı Splash World Theme Park’ı inşa etti. Toplam 66 dönüme yayılan projede 30 katlı Otel ve rezidansın 14.katına  Splash World Su Parkını inşa eden Polin Waterparks Indoor & Outdoor Tema Parkı'na ek olarak, eğlence seçeneklerinden Sky Deck Su Parkı, Extreme Tema Parkı ve Sky Beach’i de inşa etti. Malzemelerini ve aksamlarını tamamen Dilovası GEBKİM’de ki tesislerinde üreten firma, su parkının montajını da tamamladı.

2020 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Polin Waterparks’ın üretimini ve kurulumunu yaptığı Splash World Theme Park, yerel ve Uluslararası turistlerin de uğrak yeri olacak. Projede su sporları tesisi, çok çeşitli heyecan verici sürüşler, slaytlar ve çocuklara uygun sıçrama havuzları inşa edildi. 2020'de açılması planlanan 46.452 m2’lik tesiste, birbirleriyle bağlantı kuran ve 50'den fazla su atraksiyonuyla iç içe geçmiş iki tembel nehir seviyesi bulunuyor.

YERLİ ÜRETİM 11 SU KAYDIRAĞI YER ALIYOR

Polin’in, Splash World Theme Park projesinde yerli üretim 11 su kaydırağı yer alırken, kaydıraklar nefes kesen hızlar, keskin ve ani eğriler sunmakta. Tüm slaytların toplam uzunluğu, sadece saatte 3 km'de akan ve adrenalin eklenmesi için bir dalga topu ve sel nehri içeren 2.000 metrekarelik eğlence nehri oluşturuldu. Splash World projesi Polin Waterparks’ın bu tür bir Rezidans içerisinde yapmış olduğu ilk proje oldu.


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