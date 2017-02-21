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Polis görünce kaçan şahıs suç makinesi çıktı

Kocaeli'nde polisi görünce kaçan ve yaşanan kovalamacının ardından yakalanan cezaevi firarisinin 16 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Polis görünce kaçan şahıs suç makinesi çıktı

21 Şubat 2017 Salı 22:05


Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerini gören 30 yaşındaki V.B. motoru bırakıp ters istikamette kaçmaya başladı. Polis ekipleri de motosikletlerini bırakarak kaçan şahsı kovaladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından V.B. İzmit ilçesinde bulunan Santral kavşağında yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda cezaevi firarisi olduğu, 2 kez cezaevinden firar ettiği ve 16 suçtan arandığı öğrenildi. Suç makinesi Bekirpaşa Polis Merkezinde gözaltına alındı

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