Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.
Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.
AA