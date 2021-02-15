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Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasına daldı

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

Polisin

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:50

- Polis ekipleri şüpheliyi Karamürsel Belediyesinde saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.

Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu. 



AA
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