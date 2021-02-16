Polisin “dur“ ihtarına uymayıp belediye binasının içine dalan sürücüye adli kontrol uygulandı

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R. (43), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.
Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.
Gerekli cezai işlemler uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.
AA