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Polisin “dur“ ihtarına uymayıp belediye binasının içine dalan sürücüye adli kontrol uygulandı

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpması sonucu gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp belediye binasının içine dalan sürücüye adli kontrol uygulandı

16 Şubat 2021 Salı 11:02

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R. (43), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 

Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.

Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

Gerekli cezai işlemler uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.



AA
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