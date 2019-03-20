Polisle Çatışan Şüpheli Öldü

Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam, hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Şükrü Polat'ı (36) takibe aldı. Şüpheli, polisin "dur" ihtarı üzerine ateş ederek kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında 3 aracı gasbeden Polat, evinin olduğu Mimar Sinan Mahallesi 6. Sokak'ta başka bir otomobili de gasbetmeye çalıştı. Polat, bu sırada havaya uyarı ateşi açan polislere doğru ateş etmeye başlayınca, ekipler de zanlıya karşılık verdi.

Çatışmada yaralanan Polat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.