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Polislik Sınavlarına Belediyenin İmkanlarıyla Hazırlanıp Zafere Ulaştılar

- Kocaeli’de polislik sınavlarına hazırlanan gençler, Ücretsiz Spor ve Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanan 20 genç, başarılı olarak POMEM’e yerleşmeye hak kazandı.

Polislik Sınavlarına Belediyenin İmkanlarıyla Hazırlanıp Zafere Ulaştılar

23 Mart 2023 Perşembe 18:10

 
 
 
 - Kocaeli’de polislik sınavlarına hazırlanan gençler, Ücretsiz Spor ve Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanan 20 genç, başarılı olarak POMEM’e yerleşmeye hak kazandı.   
  POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) fiziki yeterlilik sınavlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Spor ve Özel Yetenek Kursları ile hazırlanan 20 genç, bu sınavlarda başarılı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, POMEM sınavına katılacak adaylar için Kocaeli Büyükşehir’de ücretsiz fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursu düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün açtığı kursta 2 buçuk ay boyunca gençlere alanında uzman antrenörler nezaretinde parkurlarda çalışmalar yapıldı. 
 
  20 kursiyer, barajları geçerek POMEM’e yerleşmeye hak kazandı 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Kursları sınav takvimine uygun dönemlerde İzmit Atletizm Pisti ve Vezirçiftliği Spor Salonu’nda alanında uzman 4 antrenör eşliğinde gerçekleştirilen kurs süresince gençler en iyi şekilde sınavlara hazırladı. Geçtiğimiz ay yapılan sınavlarda kursa katılan 112 genç ter dökerken bu gençlerden ön sağlık aşamasında 24’ü elenirken Fiziksel mülakata girmeye hak kazanan 88 kursiyerden 54’ü sınavı başarıyla tamamlayıp, 19 kursiyer de fiziksel mülakatı geçip sözlü mülakatta elendi. 20 kursiyer barajları geçerek POMEM’e yerleşmeye hak kazandı. Diğer 15 kursiyer ise yedeklerde kalıp sıralamaya girmeye hak kazandı. Sınavlarda başarılı olarak hayallerini gerçekleştiren gençler verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükakın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 
 




                                   


İHA
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