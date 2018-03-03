POMEM 21. Dönem sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem sınavlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan gençler yine başarıları ile göz doldurdu. Sınava Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan 15 genç POMEM 21. Dönem sınavını kazandı.

15 GENÇ ARTIK POLİS ADAYI

Merakla beklenen 21. Dönem POMEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlar sınavlara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanan gençlerin yüzünü güldürdü. Eylül ayından bu yana 21. Dönem sınavlarına hazırlanan 45 kişiden 15’i bu sınavlarda başarılı olarak polis adayı olmaya hak kazandı.

ÜCRETSİZ KURS İMKANI

Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarını üç yıl önce hayat geçirildi. Gençler bu kurslarda, POMEM’in yanı sıra (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi’ne ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakalıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları 50. Yıl Spor Salonu ve Gebze’de gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları halen Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda 83 kursiyeri ile çalışmalarını sürdürüyor.