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Potasız Okul Kalmasın’da Sıra Körfez Tuncer Şen Fen Lisesinde

Körfez ilçesinde bulunan Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesine Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapıldı

Potasız Okul Kalmasın'da Sıra Körfez Tuncer Şen Fen Lisesinde

02 Kasım 2021 Salı 16:29

 

 


 

Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinlikler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde bulunan Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesine Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yaptı.

 

ASFALT KAPLAMA YAPILDI, SAHA ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor.

Bu kapsamda Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi bahçesindeki bin 380 metrekarelik oyun alanının asfalt kaplaması yapıldı. Sahanın akrilik boyaması, iki adet pota, iki takım voleybol seti ve okul idaresinin belirlediği ölçülerde futbol sahası çizgileri çizildi. 

 

ÇALIŞMALAR BİRÇOK YERDE DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. 2021 yılı içerisinde kadar 86 okulda Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında saha yapılırken bu yıl 7 okula daha saha yapılarak çalışmalar bu yıl için tamamlanacak.  

 


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