Prefabrik Ev ile Hayallerinizdeki Eve Kavuşmak Artık Daha Kolay

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte, yapı sektöründe de çeşitli yenilikler meydana gelmektedir. Bu yeniliklerden biri de prefabrik yapı teknolojisinin giderek önem kazanmasıdır.

Son günlerde pandemi sebebiyle evlerine kapanan insanların doğaya olan özlemi de giderek artmaktadır. Böyle talepleri olan müşteriler için çözüm bulmayı hedefleyen inşaat sektörü, giderek yatay mimariye yöneliyor. Yatay mimari, çok katlı yüksek binaların yerine tek veya iki katlı bahçeli yapıların bulunduğu mimari çeşidi olarak tanımlanabilir.

Doğanın içinde yer alan prefabrik ev ile hem eskilerin mahalle kültürü sürdürülürken hem de deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme dayanımı yüksek olan alçak katlı evlerin yaygınlaşması hedefleniyor. Aynı zamanda hazır evler olarak söz edilen prefabrik evlerin dilimizde karşılığı “ön üretimli evler”dir. Bu da demek oluyor ki, hazır ev üretmek için gereken tüm malzemeler fabrikada üretiliyor ve montajı yapılmak üzere daha önceden belirlenen araziye sevk ediliyor. Bu yöntemle prefabrik ev siteleri oldukça düşük maliyetler oldukça kısa sürelerde üretilebiliyor.

Sahiplerine sunduğu pek çok avantajı bulunan prefabrik konutların oldukça şık ve pratik bir yapısı bulunuyor. Gerek maliyet gerekse pratikliği ile her doğa tutkununu peşinden sürükleyecek olan prefabrik villa ve müstakil ev modelleri, Karmod internet sitesinde mevcuttur. Prefabrik evler ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda paylaşılıyor.

Depreme Dayanıklı Prefabrik Konutlar

Prefabrik sektöründe meydana gelen gelişmelerin ardından, prefabrik evler deprem bölgelerinde tercih edilmektedir. Az önce de bahsettiğimiz gibi, yatay mimari kullanılan bölgelerde depremlerde hasar alma riskinin oldukça azaldığı bilinmektedir. Ayrıca prefabrik yapı tasarlanırken, özel bir program tarafından gereken tüm statik değerlendirmeleri yapılıyor ve bir mühendis onayından geçerek üretim aşaması başlatılıyor. Tüm bu bilgiler ışığında, prefabrik evlerin oldukça güvenilir yapılar olduğunu söylemek çok yanlış olmaz.

Prefabrik evlerin depreme dayanıklılığı taşıyıcı sisteminde yer alan çelikten geliyor. Ayrıca dayanım denilce sadece deprem düşünülmemelidir. Rüzgar da yine aşınmaya ve enerji kaybına sebep olabileceği için Karmod, prefabrik evlerin üretimini gerekli rüzgar dayanımını sağlayacak şekilde gerçekleştiriyor. Alanında uzman saha ekibinin gerçekleştirdiği elektrik ve su tesisatı kurulumu da yine en kaliteli ekipmanlar aracılığıyla sağlanıyor. Burada söz konusu olan elektrik tesisatı da yangına karşı önlemleri alınmış bir şekilde döşeniyor.

Karmod müşteri memnuniyeti ve yüksek kalite ilkeleri gereğince, müşterilerine kaliteli ve güvenli evler sunuyor. Müşterilerine verdiği hizmet karşılığında oldukça uygun fiyat veren Karmod firmasının internet sitesine girerek prefabrik ev fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Prefabrik Evler Nasıl Üretiliyor?

Yapı sektöründe en güncel teknolojileri takip eden Karmod firması ile dilediğiniz tipte pek çok çeşitte prefabrik ev tasarlanmaktadır. Hayalinizdeki eve kavuşmak için yapmanız gereken ilk şey, prefabrik ev modelleri içinden dilediğiniz bir tanesini seçmek ya da özel bir tasarım için firma ile görüşmek.

Siparişinizin verilmesi ile Karmod zaman kaybetmeden eviniz için gerekli tasarım ve üretim sürecini başlatıyor. Üretim aşamasının ardından da kurulum aşaması geliyor. Üretimde hazırlanan parçalar hazır bir şekilde evinizin kurulacağı araziye getirilip montajı yapılıyor. Tüm bu işlemlerin sadece birkaç gün sürmesi sebebiyle, evler sahiplerine kısa sürede teslim ediliyor.

Prefabrik Evler Neden Avantajlıdır?

Prefabrik evlerin başlıca avantajı, üretim ve kurulum aşamalarında zamandan maksimum tasarruf edilmesidir. Buna ek olaral, paslanmaz çelik içeren prefabrik konutların ömrünün yaklaşık 50 yıl olduğu hesaplanıyor.

Bir diğer önemli avantaj ise, evin portatif olması sebebiyle sökülüp başka bir araziye taşınması söz konusu olabiliyor. Eğer siz bulunduğunuz çevreden sıkıldıysanız, tıpkı kaplumbağalar gibi yeni bir mekana giderek orada evinizi yeniden kurabilirsiniz.

Karmod firması ile irtibat kurarak derhal beğendiğiniz prefabrik ev modeli için sipariş verebilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları evin modeline göre değişiyor ancak Karmod firması zaten piyasadaki pek çok firmaya göre çok daha uyguna hizmet veriyor. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, betonarme yapılar ile kıyaslandığında prefabrik ev fiyatları oldukça uygun görünüyor.

Hem şehrin kalabalık ve gürültüsünden kaçıp doğanın kucağında bir hayat, hem de fiyatı oldukça uygun evlerde yaşamak isterseniz Karmod ile iletişime geçerek prefabrik evler sayesinde hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.