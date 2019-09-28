Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, Donanma Komutanlığında düzenlenen törenle kutlandı. Ziyarete açılan Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı TCG Yavuz Fırkateyni ve TCG YB Kudret Güngör Gemisi vatandaşlar tarafından gezildi. Ziyaretçilere gemiler hakkında askeri personel tarafından bilgi verildi.