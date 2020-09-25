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Prof. Dr. Dursun'un kaza yaptığı alandan alınan toprak Kocaeli'deki mezarına bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlilerince Erciş'teki hatıra anıtından alınan toprak, Dursun'un mezarının bulunduğu Hereke'ye getirildi.

Prof. Dr. Dursun'un kaza yaptığı alandan alınan toprak Kocaeli'deki mezarına bırakıldı

25 Eylül 2020 Cuma 22:04

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Çakmak, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ve diğer ilgililer, Dursun'un mezarına getirilen toprağı döktü.

Mezarlıkta Dursun anısına da bir çınar fidanı dikildi.

- "Haluk hoca, bir ilim adamıydı, fikir adamıydı, aksiyon adamıydı"

Çakmak, AA muhabirine, Dursun'un hem çalışmalarıyla hem de kalemiyle ülkeye katkı sağladığını söyledi.

Dursun'un kitaplarını okuduğunu, televizyon programlarını takip ettiğini ifade eden Çakmak, "Kendisi İstanbul aşığıydı. Şansı da yaver gitmiş ki İstanbul'da saraylarda görev yaptı, son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı yaptı. Haluk hoca, bir ilim adamıydı, fikir adamıydı, aksiyon adamıydı. Allah nasip etti, bildiği güzellikleri hizmete dönüştürme imkanı da buldu. Ne mutlu, Haluk hoca, görevi başındayken, hizmet aşkıyla seyahatteyken vefat etti. Haluk hocayı gençlere aktarmamız lazım. Haluk Dursun hoca gençlerimize gösterebileceğimiz değerli bir rol modeldi." diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş ilçesine bağlı Bayraklı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, kazada 3 kişi de yaralanmıştı.






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Vanın Erciş IlçesindeGeçen Yıl Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursunun Anısına Yaptırılan Hatıra Anıtından Alınan ToprakKocaelinin Körfez Ilçesindeki Mezarına Bırakıldı.
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