27 Şubat 2021 Cumartesi 14:36
Türk siyasetinin önemli isimlerinden, bir döneme damgasını vuran eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr Necmettin Erbakan’ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Gazetemiz kurucusu ve devri Alem belgesel programı yapımcısı İsmail Kahraman, 28 şubat post modern darbesinin yıl dönümünde röportaj yapmıştı ve 1950’den 28 Şubat’a kadar olan süreci kameralarımıza anlatmıştı. Erbakan Türkiye’de sadece bize yaptığı 28 Şubat ile ilgili söyleşişi yayınlıyoruz. 28 Şubat ABD operasyonu Tarihin canlı tanığı olarak, Sayın Erbakan’dan 28 Şubat süreci, yaşananlar ve olayların perde arkasını anlatmasını istiyoruz? Soruma tek tek cevap verirken, Şu gizli belgeyi getirin diye yardımcılarına talimat verdi.Şeffaf poşet içerisinde “ABD Dişişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin Ankara büyük elçiliğine gönderdiği” yazıyı okumamız için bana vererek şunları söylüyordu; …”28 Şubat tam anlamı ile bir ABD operasyonu, biz iktidara gelip Türkiyeyi ABD güdümünden kurtarıp dünya ülkesi yapma çalışmalarımızdan, ABD çok rahatsız oldu. Ekim 1996 tarihinde ABD devlet başkanı adına ABD Dışişleri bakanlığı ABD Ankara büyük elçiliğine ‘GİZLİ‘ başlığı altında gönderdiği yazı da Erbakan’ın Başbakanlıktan indirilmesi için her türlü eylem ve çalışmanın yapılması isteniyor. Ünlü 28 Şubat Milli güvenlik kurulunda görüşülen bildiri maddeleri ABD tarafından dikte edildiğini daha sonar ele geçirdiğimiz bu gizli ABD belgesinden anladık dedi.” Bu belgeyi yeni ele geçirdiklerini söyleyen Erbakan hiç bir şey gizli kalmıyor. 28 Şubat 1997 deki ünlü milli güvenlik kurulundaki maddelerin tümü ABD gizli belgesinde de var. Türkiye’ye yazık oldu. Türkiye çok zaman kaybetti.” diye konuştu.
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