Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde İlk Etap Tamamlandı

35 Milyon Liralık Dev Proje

Kocaeli’nin en büyük ve en iddialı Kültür Merkezi’nin inşaatının hızla ilerlediğini belirten başkan Demirci, 35 Milyon Liralık dev yatırımın Çayırova’ya ve bölgeye büyük değer katacağını söyledi. İncelemeleri esnasında şantiye yetkililerinden bilgiler alan Demirci, projeyi yıl sonuna kadar tamamlamak için belirlenen takvimin aksamadan işlemesi gerektiğini de dile getirdi. Proje detaylarının inşaatın yükselmesiyle daha net bir şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Demirci, yaklaşık 23 dönümlük bir alanda dev bir kültür kompleksinin hizmete sunulacağını söyledi.

“Değişim ve Dönüşümün Simgesi Olacak”

İlçenin değişim ve dönüşümünde, sosyo-kültürel yapısında önemli bir role sahip olacak olan Kültür Merkezi’nin içeriği hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Demirci, tesisin içerisinde 800 kişi kapasiteli salon, 4 sinema salonu, 2 nikah salonu, kapalı otoparklar, alışveriş alanları ve ilçe kütüphanesine yer verdiklerini, aynı zamanda Anaokulu çağından Üniversiteye kadar her yaştan öğrenciye eğitim, spor ve kültürel alanda imkanlar sunan Anne-Çocuk Kulübü, Bilgievi ve Gençlik Merkezini de yine Kültür Merkezi çatısı altında hizmete sunacaklarını belirtti.

Demirci, “4K Hedefimize Hızla İlerliyoruz”

Yapılan her bir projenin Çayırova halkının yararına olduğunu ve bu yönde hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şevki Demirci, 4K olarak nitelendirdikleri dev projelerin üçünün hızla ilerlediğini söyledi. Kent Park, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Şekerpınar Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Demirci, “İlçemizin dönüşümünde sosyal, kültürel, sportif, eğitsel ve ekonomik yeniliklerle tanışması adına 4K olarak adlandırdığımız üç ayrı projemizi hızla inşa ediyoruz. Kent Park gibi sosyal, kültürel yaşam alanımızda büyük bir yol kat ettik. Hemen yanı başında yine Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizin ilk etabını tamamladık. Yine Şekerpınar bölgemizde dev bir tesisin daha inşaatında büyük bir aşama kaydettik. Kısacası aynı anda 3 dev projeyi inşa ediyoruz. Toplamda bu üç projemize 60 Milyon Liralık dev bir bütçe aktardık. Hedefimiz 2017 yılının sonunda bu üç projeyi tamamlamak ve 2018’e sosyal, kültürel, sportif, eğitsel ve ekonomik anlamda güçlü bir şekilde merhaba demektir.” dedi.