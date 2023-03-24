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Prof. Dr. Şükrü Karatepe: "İtfaiyecilik mesleğinin iyileştirilmesi konusunda rapor hazırlayacağız"

Türkiye Belediyeler Birliği’nin istişare toplantısına katılan ve afet süresince itfaiyecilere tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "İtfaiyecilik mesleğinin iyileştirilmesi, müdahale standartların geliştirilmesi konusunda beklentileri ve ortak kanaatleri içeren bir rapor hazırlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Karatepe:

24 Mart 2023 Cuma 11:40

 
 
   Türkiye Belediyeler Birliği’nin istişare toplantısına katılan ve afet süresince itfaiyecilere tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "İtfaiyecilik mesleğinin iyileştirilmesi, müdahale standartların geliştirilmesi konusunda beklentileri ve ortak kanaatleri içeren bir rapor hazırlayacağız" dedi. 
 Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen deprem sonrası istişare toplantılarının üçüncüsü büyükşehir belediye itfaiyelerinin temsilcileriyle gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesinde yapılan çalışmalar gündemiyle başlayan "Deprem Sonrası İtfaiye Daire Başkanları İstişare Toplantısı'na" Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım katıldı.  
 Büyükşehir belediyelerinden itfaiye daire başkanları ve idari personelin yer aldığı toplantıda, itfaiye teşkilatlarının iyileştirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Karatepe, afet sürecinde itfaiyecilerin tarihi bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizdi. Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketine değinen Prof. Dr. Karatepe, "Üst üste gelen afetlere rağmen itfaiyeciler bölgede özverili çalışmalar gerçekleştirdi. İtfaiyecilik mesleğinin iyileştirilmesi, müdahale standartların geliştirilmesi konusunda beklentileri ve ortak kanaatleri içeren bir rapor hazırlayacağız" dedi. 
  'Şehirlerde Risk Önleyici Afet Yönetim Modeli' sunumunu gerçekleştiren Dr. Baraçlı ise yaptığı konuşmada, afete dayanıklı dirençli şehirlerin oluşturulabilmesi için atılacak adımları anlattı. 'Müteselsil sorumluluk' kavramına değinen Baraçlı, dirençli şehirlerin inşasında tüm paydaşların etkin rol alması gerektiğini söyledi. Birlik tarafından bölgede yapılan ve devam eden çalışmalara dair bilgilerin aktarıldığı toplantı, 'Türkiye’deki İtfaiye Modeli' gündem maddesinin görüşülmesinin ardından noktalandı. 
 




                                


İHA
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