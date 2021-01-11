Prof. Dr. Yunus Taş Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

-Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 4 Ocak'ta Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanan Taş (58), durumunun kötüleşmesi üzerine 8 Ocak'ta yoğun bakıma alındı.

Prof. Dr. Taş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Taş'ın cenazesi, sabah saatlerinde hastane önünde yapılan törenin ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu. Ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir." ifadelerini kullandı.









