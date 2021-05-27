Propolis Nedir?

Propolis arıların bitki tomurcuklarından ve salgılarından toplamış olduğu reçineye benzer maddelere işleyip ürettiği bir arı ürünüdür. Propolis arılar tarafından kovanın hijyenine sağlamak amacı ile kullanılır. Ayrıca kovana böcek gibi diğer hayvanların girişini engellemek ve peteklerde oluşan çatlakları onarmak için propolis arılar tarafından kullanılır. Arılar kovan içerisine her zaman propolis ile kaplı olan bir alandan girerler.

Propolisin Özellikleri Nedir?

Propolis kendine özgü karakteristik bir kokusu olan bir arı üründür. Propolis genel olarak koyu kahverengi bir kütledir. Ancak propolisin rengi elde edilmiş olduğu kaynaklara göre değişkenlik gösterebilir. Propolis sarı kırmızı yeşil ve şeffaf gibi farklı renk ve özelliklerde olabilir.

Propolisin İçeriği Nedir?

Propolis zengin bir içeriğe sahip olan bir üründür. Propolisin içeriği arı kovanının çevresinde bulunan bitki örtüsüne coğrafi bölgeye ve iklim koşullarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Propolisin içeriği bitki örtüsüne ve coğrafi konuma göre değişim göstermesine rağmen temel bileşen oranları birbirine benzer. https://www.mindivan.com.tr/kategori/propolis sitesinden kaliteli ve orijinal propolis satın almanız mümkündür.