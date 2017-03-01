Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otoparkındaki iki alan İcra Dairesi’ne tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda imzalanan protokol ileKocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Bağdat Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın zemin katındaki bin metrekarelik arşiv, birinci katında 4 bin metrekarelik alan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alan Cumhuriyet Başsavcılığı tefrişi ile birlikte 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisi sağlandı.

UZMANLAŞMIŞ ALT BÜROLAR

Protokol törenine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Başsavcı Vekilleri Erdal Yücel ve Ayhan Memük, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Doğan Erol, Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin ve daire başkanları katıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt “Adalet Bakanlığı bünyesinde başlatılan 'İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi' kapsamında benimsenen yeni icra dairesi modelinde, aynı mahalde birden fazla icra dairesi uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır” dedi.

10 YIL SÜREYLE BEDELSİZ

Başsavcısı Mehmet Ali Kurt “Bu modelin ilimizde hayata geçirilmesi için, icra dairelerinin iş kapasitesini karşılayabilecek yeterlilikte ve büyüklükte bir yer arayışımız devam ederken, adliyemize yaklaşık 1300 metre uzaklıkta İzmit ilçesi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu hususta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu 5000 metrekarelik bir alanda Adalet Bakanlığı'nca istenilen nitelikle büro ve ofislerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tefrişi ile birlikte 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza tahsis edilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Gerek binanın tefriş edilmesi gerekse Cumhuriyet Başsavcılığımıza bedelsiz tahsisi ile ilgili başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, ilimize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

ŞEHRİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında “Atalarımızın güzel bir sözü var. Hekimsiz ve hakimsiz yerde yaşanmaz. Hem sağlık hem de adalet bir milleti millet yapan, millete güven veren, huzur veren, kalkınmanın gelişimin, huzurun temelidir adalet. Adalet işleri toplumun olmazsa olmaz işlerindendir ve bir bütündür. Biz Büyükşehir olarak Kocaeli’deki hizmetleri bir bütün olarak ele alıyoruz. Gerek eğitim, gerek adalet, gerekse emniyet nerede bir ihtiyaç varsa, eğer çözüm bulabiliyorsak çözümün bir parçası oluyoruz. Yasal olarak böyle bir sorumluluğumuz olmayabilir ancak vicdanen ve şehrin huzuru açısından kendimizi sorumlu tutuyoruz” dedi.