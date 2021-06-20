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PTT AŞ'den Babalar Günü için özel gün zarfı

PTT AŞ, Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den Babalar Günü için özel gün zarfı

20 Haziran 2021 Pazar 18:52

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda özel gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.​​​​​​​



AA
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