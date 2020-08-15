PTT, Türkiye'yi temsil edecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden (PTT AŞ) yapılan açıklamaya göre PTT AŞ, yarışmada, zengin Türk mutfağını ve geleneksel lezzetleri tanıtmak amacıyla tedavüle sunduğu anma pulu ile Türkiye'yi temsil edecek.

Tema olarak "Geleneksel Akdeniz Gastronomi" konusunun işlendiği pul yarışmasında yer alacak PTT AŞ'ye, 13 Ekim'e kadar "https://euromed-postal.org/Philately/Voting" internet sitesinden oy verilebilecek.

Fas, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, İspanya, Lübnan, Malta, Portekiz, Slovenya, Tunus, Yunanistan ve Türkiye'nin katıldığı yarışmada, yurt içi oyları kadar yurt dışından alınacak oylar da büyük önem taşıyor. Türkiye'den yapılacak oylamanın yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin oyları da belirleyici olacak.

Oylamaya 195 ülkeden insanlar katılabilecek. Her ülkenin sıralamasında birinci olan pula 3 puan, ikinci olan pula 2 puan, üçüncü olan pula ise 1 puan verilecek.

Dünya çapında en yüksek puanı alan pul, yılın en güzel pulu seçilecek. Eşitlik durumunda, kazanan ülke, katılımcının ülkesinden gelen oylar hariç toplanan en yüksek puan sayılarak belirlenecek.

AA